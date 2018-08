O festival Andanças anima o Alentejo

Com danças tradicionais e contemporâneas e música do mundo, o festival volta ao Alto Alentejo até 5 de Agosto

Pelo segundo ano consecutivo, o Andanças: Festival Internacional de Danças Populares instala-se em Castelo de Vide, aliando, de 1 a 5 de Agosto, diversas coreografias à música do mundo para uma proposta em que "o programa é das pessoas".



As palavras são da organizadora Marta Guerreiro, que assegura que, para cada uma, há um Andanças distinto: durante o dia, os cinco palcos espalhados pela aldeia recebem oficinas de dança "que vão das tradicionais às contemporâneas, oriundas da Europa, América Latina, África e Ásia" e, à noite, os mesmos palcos recebem música ao vivo de origens igualmente díspares, "em que os visitantes podem pôr em prática os passos que aprenderam durante o dia".



À margem da música, que inclui tanto ranchos folclóricos locais como grupos de rock internacionais, o Andanças desdobra-se em actividades de teatro, cinema, artes plásticas, circenses ou de sustentabilidade, muitas gratuitas e que procuram "integrar a população local no programa de festas".



Um esforço que flui ainda de fora para dentro: em parceria com câmaras municipais locais, "o Andanças convida os seus visitantes, muitos deles internacionais ou de grandes cidades, a conhecer localidades próximas como Nisa ou Marvão" e a experimentar, paralelamente ao festival, a vivência do Alto Alentejo.



Festival Andanças

Castelo de Vide

Qua. a Dom, 1 a 5/8

€25 - €100