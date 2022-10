Não é que ligaram o Land Rover Defender 110 à tomada?

As mais lidas GPS

A versão híbrida plug-in do SUV todo-o-terreno é mais potente, com 404 cavalos, mais económica e tem autonomia para até 51 quilómetros em modo elétrico. A partir de 73.484 euros.

O novo Defender cortou com o passado de forma radical e parece muito mais avançado que os concorrentes

Consegui fazer uma média de 5,8 litros aos 100 quilómetros ao volante do novo Land Rover Defender, que tem uns respeitáveis 404 cavalos de potência, num motor com 3.996 cc de cilindrada. Não acredita? Pois acredite, mas não se entusiasme demasiado porque a ilusão de conduzir a gastar tão pouco terminou no exato momento em que a autonomia elétrica chegou ao fim.