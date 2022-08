F-Pace: o felino é híbrido e ruge

A partir de 2025, a Jaguar vai passar a ter apenas modelos elétricos. Olhando para o calendário, faltam três anos – mas que, já se sabe, vão demorar dois dias a passar. Até lá, o fabricante britânico está a envidar esforços e a intensificar iniciativas para reduzir a pegada de carbono das suas gamas atuais. O que inclui o grande (em termos quantitativos e qualitativos) F-Pace, que assim se vê enriquecido com uma versão híbrida plug-in que dá uso à mesma tecnologia do “primo” Range Rover P400e (ambas as marcas pertencem ao mesmo consórcio). São 143 cavalos de potência elétrica para auxiliar os 300 cavalos do motor térmico, isto é, a gasolina. A caixa automática de oito velocidades do F-Pace P400 equivale a um motor de seis cilindros com uma potência combinada de 404 cavalos (a soma de potências elétricas e térmicas não é aritmética).