Música, séries, filmes, livros: o melhor da cultura de 2022

Pode ser só impressão, mas 2022 soube a um ano particularmente frutífero em matéria de produção cultural . O regresso dos festivais de verão trouxe-nos alguns dos melhores concertos dos últimos tempos, e a produção discográfica parece ter acompanhado o seu ritmo alucinante. No cinema, assistimos ao regresso de grandes realizadores e dos ícones de sempre, bem como ao emergir de algumas surpresas, e as plataformas de streaming voltaram a proporcionar-nos histórias e personagens de que, tão cedo, não nos vamos esquecer. No mundo dos livros, o surgimento de novos temas contemporâneos aliou-se à edição ou reedição de clássicos que podiam ter-nos escapado; e, talvez mais do que nunca, o teatro tirou-nos da nossa zona de conforto, confrontando-nos com as novas realidades que o progresso anuncia.