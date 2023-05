Morreu a cantora Tina Turner

A cantora de "What's Love Got to Do with It" morreu aos 83 anos. Teve uma carreira de mais de 50 anos, sendo uma das artistas de maior sucesso comercial do século XX.

Morreu, aos 83 anos, a cantora norte-americana Tina Turner, avança o porta-voz da artista. Foi uma das cantoras de maior sucesso comercial de sempre, tendo vendido mais de 100 milhões de discos ao longo de mais de 50 anos de carreira.



"Tina Turner, a Rainha do Rock 'n' Roll morreu hoje aos 83 anos depois de doença prolongada, na sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça. O mundo perdeu uma lenda musical e um exemplo a seguir", refere o comunicado.





Tina Turner começou a singrar ao lado do marido, Ike Turner, na década de 60.Nascida em 1939, foi uma das cantoras de maior sucesso da década de 80 do século passado graças a êxitos como "What's Love Got to Do with It", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" ou "The Best".Teve também uma carreira paralela como atriz participando em filmes como Tommy (1975), Mad Max : Além da Cúpula do Trovão (1985) ou O Último Grande Herói (1993).A cantora reformou-se em 2009, no fim da digressão de celebração dos 50 anos de carreira.