Tina Turner. Vítima, 'The Best' e 'Rainha do Rock 'n' Roll'

Anna Mae Bullock foi, durante mais de 60 anos, Tina Turner, uma das mais famosas e bem sucedidas cantoras da segunda metade do século XX. Mas a sua vida, que chegou ao fim esta quarta-feira, foi muito mais do que cantigas. Foi atriz, mãe, vítima de violência doméstica e de abandono. Pelo meio foi também coroada "Rainha do Rock and Roll".