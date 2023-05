Três peças para ver nos palcos nos próximos dias

As mais lidas GPS

Para ver nos próximos dias, sugerimos-lhe "Os Idiotas", sobre ser ator, dança a partir de Bergman e uma reflexão (com humor) sobre os perigos da "estupidez humana".

Um espectáculo de dança a partir de Bergman - com coreografia, direção artística e seleção musical de Paulo Ribeiro -, uma peça em que atores e atrizes questionam-se sobre o que significa representar e teatro com algum acinte e humor sobre os perigos nefastos da "estupidez humana". São estas as três propostas que lhe fazemos, para ver nos palcos de várias cidades nos próximos dias.