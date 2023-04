Monte Gordo antes das enchentes, entre a praia e as ostras

Com sol e calor q.b., rumámos a uma das zonas mais concorridas do Algarve. Depois de provar ostras, tempura de polvo e sapateira, achámos que era melhor fazer um passeio de bicicleta, uma aula de ioga e, vá, uma massagem.

Comecemos pela praia quase deserta. Afinal, é abril em Monte Gordo e as enchentes de turistas ainda estão longe de ocupar o areal (a água do mar a 23 graus também é uma miragem por enquanto longínqua, mas milagres não conseguimos fazer). De frente para o mar, virámos à esquerda, andámos até ao fim do passadiço e sentámo-nos a almoçar no último restaurante, o The Pr1me Beach Club.