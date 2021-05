CineEco: o cinema ambiental chega ao online

Já lá vão mais de 25 anos desde o dia em que a cidade de Seia recebeu o primeiro CineEco, atualmente o evento mais antigo e internacional dedicado ao ambiente em Portugal. Com as inscrições para a 27ª edição em aberto até dia 31 de maio, a organização do evento anunciou uma nova vertente programática, como a expansão de alguns títulos da edição de 2020 para as plataformas online.