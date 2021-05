O Pai: "O amor não é suficiente"

Florian Zeller filma Anthony Hopkins no papel de um pai com demência. Estivemos à conversa com o realizador, argumentista e criador da peça original de O Pai, que acaba de arrecadar dois Óscares.

Na transmissão da mais recente edição dos Óscares, em que O Pai venceu dois, na categoria de Melhor Argumento Adaptado e Melhor Ator (uma surpresa, apesar de Anthony Hopkins merecer a estatueta), pareceu que os vencedores tinham todo o tempo do mundo para falar, ao contrário do que sempre acontece. Porém, quando Florian Zeller, realizador e argumentista do filme, recebeu o Óscar - o segundo da noite - teve de ser mandado parar por uma subtil mão que se vislumbrou no plano da câmara. Por aqui não estranhámos: Florian fala sempre com todo o entusiasmo do mundo sobre cinema, seja nos Óscares ou numa conversa via Zoom, como aconteceu há umas semanas.