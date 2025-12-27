Sábado – Pense por si

Família animal de João Baião não pára de aumentar! Conheça a Francisca, a nova gatinha da estrela da SIC

É uma gata Scotish Fold que chegou a casa do apresentador no dia de Natal.

27 de dezembro de 2025 às 08:32
Mais um gatinho na família! João Baião dá as boas-vindas a Francisca
João Baião voltou a aumentar a família, desta vez com uma nova moradora felina. Chama-se Francisca, é uma gata Scottish Fold e já se juntou ao animado grupo de animais que vive na quinta do apresentador, em Alenquer. Conhecido há muito pelo amor que tem aos seus "bebés" de quatro patas (e não só), João Baião passa a ter mais um focinho a pedir mimos entre cães, burros, aves exóticas e até cangurus, que costuma mostrar regularmente nas redes sociais e em reportagens sobre a sua quinta. 

