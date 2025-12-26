Morreu Perry Bamonte, guitarrista dos The Cure

O músico foi membro intermitente da banda entre 1990 e 2024. Morreu aos 65 anos.

Morreu o músico britânico Perry Bamonte, guitarrista e teclista dos The Cure. A informação foi confirmada esta sexta-feira pela banda que escreve que Perry faleceu "após uma breve doença, em casa, durante o Natal". Tinha 65 anos.

"Calmo, intenso, intuitivo, constante e extremamente criativo, 'Teddy’ era uma parte afetuosa e vital da história da banda", indicam os Cure no seu site oficial.

"Cuidando da banda de 1984 a 1989, ele tornou-se membro efetivo do The Cure em 1990, tocando guitarra, baixo de seis cordas e teclado em 'The Wish’, 'Wild Mood Swings’, 'Bloodflowers’, sucessos acústicos e álbuns dos The Cure, além de realizar mais de 400 concertos ao longo de 14 anos. Ele voltou a integrar os Cure em 2022, realizando mais 90 espetáculos, alguns dos melhores da história da banda, culminando com o concerto 'The Show of a Lost World’ em Londres, a 1 de novembro de 2024", acrescentam ainda os membros sobreviventes do grupo.

O guitarrista começou por ser assistente pessoal e técnico de guitarra do vocalista Robert Smith antes de se juntar oficialmente à formação dos Cure em 1990, após a saída do teclista Roger O'Donnell. Deixou o grupo em 2005 e em 2012 juntou-se à banda Love Amongst Ruin antes de se reunir novamente com os The Cure para a sua introdução no Rock and Roll Hall of Fame em 2019.

Tocou guitarra, baixo de seis cordas e teclado em diversos álbuns do grupo com quem, ao longo de 14 anos, realizou "mais de 400 espetáculos".