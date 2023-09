Roberto Bolaño, Cesariny ou Ana Hatherly: a poesia que chega até ao final do ano

São ricas e diversificadas as novas propostas em verso desta rentrée, da antiguidade clássica à contemporaneidade nacional, passando por ícones europeus e latino-americanos do século XX.

Nesta rentrée literária, a Assírio & Alvim, editora de poesia por excelência, aposta na redescoberta dos clássicos do verso nacional e internacional. É o caso de Mário Cesariny de Vasconcelos, que, por ocasião do seu centenário, é objeto de uma nova compilação, intitulada simplesmente Uma Antologia, que, com a reedição dos poemas do autor, “propõe novos caminhos na leitura de um dos mais notáveis poetas portugueses”.