Mêda +, um festival da Beira que fala português

O município da Mêda volta a receber alguma da melhor música portuguesa contemporânea: de 26 a 28, o festival Mêda+ tem como cabeças-de-cartaz B Fachada (na foto), Samuel Úria e Moullinex, levando ainda à Guarda outras propostas, como Sean Riley & the Slowriders, Valter Lobo, Galgo, Cave Story ou You Can't Win, Charlie Brown, tudo com entrada gratuita.Além do parque de campismo (também gratuito), a zona do recinto é ainda servida de piscinas municipais, rede de transportes públicos e uma série de restaurantes.