Crítica de música: Uniform Distortion, de Jim James

Jim James

O Sul dos EUA já não é a terra que tem como hino Sweet Home Alabama, dos Lynyrd Skynyrd. Nos últimos anos, pelo contrário, tem sido dessa região que têm saído alguns dos projectos musicais mais interessantes, em particular no que respeita à indie folk e alternative country. Jim James é, até pela sua proficuidade (tanto nos My Morning Jacket como a solo ou na produção de discos de outros artistas), o expoente deste movimento. Contudo, como qualquer génio, James não tem vocação para se confinar às barreiras do género: não será por acaso que os seus dois anteriores álbuns a solo atravessem um espectro tão generoso que vai da folk ao funk e à soul.Uniform Distortion é, por sua vez, o disco mais rock'n'roll de James, que parece encarnar o espírito mais rebelde de Neil Young (com os seus Crazy Horses) e aliá-lo, a espaços, ao ainda mais rebelde Iggy Pop. Uniform Distortion, como diria Luís Freitas Lobo, é rock no seu estado puro, com linhas de baixo acentuadas, a fazer tremer paredes, riffs poderosos que dão vontade de praticar air guitar e uma interpretação vocal genuína.A temática do álbum é ilustrada pela própria capa, uma fotografia da edição de 1971 da The Last Whole Earth Catalogue, que inspirou uma abordagem distinta do que são os nossos tempos. James refugia-se numa vida menos digital, onde a fruição essencial é a vida em si e não um fluxo de informação pré-determinado, que ameaça a essência humana.Uniform Distortion é um disco que vai directo ao assunto, sem rodeios nem rococós. Não obstante a temática densa, esbatida pela simplicidade das canções, será - na sonoridade - o álbum de James mais próximo de um rock de feição sulista.Nota: 4 estrelasRock'n'roll • Ed. ATO€15,90