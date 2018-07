Crítica de música: Boa Hora, de Luís Represas

Luís Represas

Pop-rock • Ed. Sony

€10

Em Boa Hora, Luís Represas inicia um processo de renovação artística, convidando músicos como Ivan Lins e Stewart Sukuma para o ajudar a conquistar novos universos sonoros. A maioria dos temas é animada, revelando uma perspectiva optimista da vida, que se evidencia na estrofe "Já não dá para adiar o recomeço/ Este é o tempo de sarar e ser melhor" - da faixa titular (uma parceria de Represas com Jorge Cruz).Num disco também marcado pelo romantismo, destacam-se a agradável Cinema Estrada (com Jorge Palma e Paulo Gonzo), a aproximação entre o fado e a música popular (No Colo do Vento), em parceria com Carlos do Carmo, o encontro com Mia Rose no single Na Curva do Horizonte e a pop colorida de Eu Dou. Globalmente, Boa Hora exibe um Represas confiante, que sabe bem para onde vai.Nota: 3 estrelas e meia