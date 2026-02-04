Mau tempo: artistas portugueses juntam-se para concerto solidário

"Amor ao Centro" é o nome do espetáculo, de apoio às vítimas da depressão Kristin, que afetou fortemente a região Centro do País. Marisa Liz, Iolanda, Joana Espadinha e Surma vão participar.

Surma é uma das artistas que vai participar no concerto, cuja receita reverte na totalidade para associações de apoio D. R.

Ana Lua Caiano, Iolanda, Surma, Joana Espadinha, Marisa Liz, Lura, Mães Solteiras, Mike El Nite e xtinto mostram "Amor Ao Centro" num concerto solidário marcado para dia 11 de fevereiro, na Casa Capitão, em Lisboa, foi esta quarta-feira anunciado.

O espetáculo, de apoio às vítimas da depressão Kristin, que afetou vários concelhos da zona Centro de Portugal, reúne vários artistas, "entre eles cinco com forte ligação ao Centro do país e com amigos, famílias e até casas impactadas pela tempestade, o que torna a causa particularmente próxima e íntima", lê-se num comunicado enviado à Lusa pela organização.

O alinhamento de "Amor ao Centro" inclui Ana Lua Caiano, Ana Mariano, Beatriz Pessoa, Bia Maria, Inês Apenas, Iolanda, Jasmim, Joana Espadinha, João Maia Ferreira, Jüra, Lura, Mães Solteiras, Marisa Liz, Mike El Nite, Surma e xtinto, bem como DJ 'sets' dos elementos dos Bateu Matou (Quim Albergaria, Ivo Costa e Riot) entre as atuações.

"Dia 11 de fevereiro queremos que a Casa Capitão seja palco para dar voz e ação às necessidades das populações que precisam da nossa ajuda e a música é e será sempre uma forma de chegar mais perto de todos", lê-se numa citação conjunta dos cinco artistas originários ou a viver em localidades afetadas pela passagem da tempestade Kristin - Bia Maria (de Ourém), Inês Apenas (Leiria), Iolanda (Pombal), Surma (Leiria) e xtinto (Ourém).

Bilhetes a €20. Dinheiros revertem para associações

O dinheiro angariado no espetáculo reverte, na totalidade, para duas associações que "atuam diretamente em zonas carenciadas".

As associações que irão receber o dinheiro angariado são a ATLAS, com sede em Coimbra, mas que atua em todo o território, nomeadamente nas cidades de Coimbra, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Alcobaça e Batalha, e a Sharing Love - Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, que atua em Ourém.

Além da angariação de fundos, o concerto serve também para "apelar a todos que se juntem no terreno para ajudar as populações do distrito de Leiria", tal como muitos dos que vão subir a palco "já fizeram e continuarão a fazer".

Os bilhetes para o espetáculo "Amor ao Centro", que custam 20 euros, já estão à venda através da plataforma DICE.

De acordo com a organização "todos os donativos serão comunicados de forma transparente através da página de Instagram @amor.ao.centro, onde também estará reunida a informação referente ao concerto".

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos mais afetados pela passagem da depressão Kristin por Portugal.

A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador. No total, morreram dez pessoas desde a semana passada na sequência do mau tempo.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Entretanto, o estado do tempo em Portugal continental está a ser afetado pela depressão Leonardo, desde terça-feira e previsivelmente até sábado, prevendo-se chuva persistente e por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias, derrocadas e acidentes em zonas costeiras, entre hoje e quinta-feira, devido à passagem da depressão Leonardo.