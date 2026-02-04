Sábado – Pense por si

Na Alemanha há um gato na mira das autoridades por… miar demais

O caso de Garfield, de três anos, já gerou debate político, dividiu vizinhos e tornou o felino numa pequena estrela mediática.

Em Esslingen, no sul da Alemanha, a grande ameaça à ordem e segurança públicas não é um gang nem um protesto radical: é um gato cor-de-laranja chamado Garfield. O animal, de 3 anos, está a ser alvo de uma investigação do departamento de ordem pública depois de um vizinho se queixar de que o gato mia demasiado e perturba o sossego da rua

