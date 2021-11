Por que é que as crianças gostam tanto de Luccas Neto?

A personagem é um fenómeno no digital e chega agora a Portugal com “Luccas Neto e a Escola de Aventureiros”. O espetáculo será apresentado a 6 e 7 de novembro na Altice Arena, em Lisboa, e a 19 e 20 de novembro no Multiusos de Guimarães.

"É um flagelo", ri-se Bebiana Silva ao telefone mal o nome "Luccas Neto" vem à conversa. Com duas filhas de 2 e 5 anos, é sobretudo a mais velha que mais atenção dedica aos vídeos que diariamente caem na conta Luccas Toon. "Ela é fã do repertório musical" diz e, por essa razão, Bebiana ofereceu à sua filha, ainda em julho, um bilhete para ir ver o "Luccas Neto e a Escola de Aventureiros" a Guimarães, no próximo dia 19. Os pais também vão, que remédio, "o que vale é que nós vamos ouvindo e as músicas ficam nos ouvidos".