LEFFEST anuncia vencedores de 2018

No Grande Prémio João Bénard da Costa, distinguiram-se dois filmes: "John McEnroe: In the Real of Perfection", de Julien Faraut, um acompanhamento da carreira do tenista do mesmo nome; e "Sedução da Carne", do brasileiro Júlio Bressane, uma longa experimental que narra as conversas entre uma escritora e o seu papagaio.



Decorrendo até próximo domingo, 25 de Novembro, o Lisbon & Sintra Film Festival terá novas exibições de todos os filmes premiados no dia de encerramento: "The River" às 21h, no Cinema Monumental; "John McEnroe: In the Real of Perfection" às 18h30 no mesmo local; "Sedução da Carne" às 14h, no Espaço Nimas e "Ray & Liz" às 13h30, também no Monumental.

O LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival anunciou hoje os vencedores da competição deste ano, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador e Grande Prémio João Bénard da Costa - ex-aequo.Na categoria de Melhor Filme, o júri, constituído por Walter Salles, Chrysta Bell, Jonathan Littell, Jorge Queiroz, Martha Argerich e Stephen Kovacevich, atribuiu o galardão a "The River", de Emir Baigazin, uma exploração da corrupção de uma vila tradicional do Cazaquistão pela tecnologia pelos olhos de um rapaz adolescente.Já o Prémio Especial para Melhor Realizador vai para o britânico Richard Billingham por "Ray & Liz", um filme autobiográfico sobre a difícil infância de Billingham numa família de classe baixa durante o Thatcherismo, com Ella Smith e Deirdre Kelly.