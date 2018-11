Uma Homenagem a Carlos Paião em disco

Membros dos Virgem Suta, Os Azeitonas e Mesa revitalizam canções do cantor em PAIÃO.

Decorridos 30 anos desde a sua morte, o legado de Carlos Paião no cancioneiro popular português é homenageado em PAIÃO, disco que reúne alguns dos maiores sucessos do cantor, interpretados por músicos de destaque no panorama nacional contemporâneo.



João Pedro Coimbra (Mesa), Nuno Figueiredo (Virgem Suta, Ultraleve), Jorge Benvinda (Virgem Suta), Marlon (Os Azeitonas) e a cantora Via colaboram nesta releitura transversal da carreira de Carlos Paião. Antecipado pelo single "Pó de Arroz", um dos mais reconhecidos temas de Paião, o projecto conta ainda com versões de canções como "Cinderela", "Não Há Duas sem Três", "Zero a Zero", "Playback" ou "Canção do Beijinho".



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/vida/pessoas/detalhe/carlos-paiao-falamos-com-o-homem-que-ia-ao-lado-dele-quando-morreu">Carlos Paião: falámos com o homem que ia ao volante quando ele morreu</a></h4><p>Tinham passado os últimos dois dias em casa, a descansar; um verdadeiro luxo, sobretudo por se estar em Agosto. Faziam uma média de 60 espectáculos por ano, grande parte deles concentrados naqueles 31 dias, em que os emigrantes voltavam a casa com os bolsos cheios de notas para oferecer à associação de festas das aldeias.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>



O colectivo, que se formou a convite de Nuno Galopim a propósito do Festival da Eurovisão em Portugal - Paião representou o país no concurso em 1981, com "Playback" - editou este mês o disco de versões do mesmo nome. O longa-duração, distribuído pela Sony Music, está disponível por €10,99.



Nascido em 1957, em Coimbra, Carlos Paião licenciou-se em medicina pela Universidade de Lisboa antes de se dedicar exclusivamente à música. Editou dois discos, Algarismos (1982) e Intervalo (1988), o último dos quais póstumo, e escreveu canções para intérpretes como Herman José e Amália Rodrigues, para além de dezenas de singles lançados em nome próprio. Morreu em 1988, há 30 anos, vítima de um acidente de carro a caminho de um concerto.