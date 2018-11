LEFFEST: À Espera do Sr. Lynch

Ainda a meio-gás, o primeiro dia do festival de cinema lisboeta trouxe agradáveis surpresas aos fãs de David Lynch.

A contradição torna-se imediatamente aparente a quem abra e examine, com algum cuidado, a programação desta 12ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival – LEFFEST, mantendo o acrónimo de quando o Estoril ainda constava das paragens do evento annual.

De um lado, a inconfundíveis feições de Lynch estampadas em todos os cartazes e panfletos promocionais, como se se tratasse de uma edição especial exclusivamente dedicada à sua obra. De outro, a revelação de que, apesar do ciclo em seu nome e quantidade de curtas-metragens e exposições da sua autoria, nenhum dos seus filmes de maior destaque – um Blue Velvet, um Mulholland Drive – está em cartaz neste LEFFEST.

Facto que nos faz, de certa maneira, questionar a adequação da publicidade à efectiva oferta, anacronismo que permaneceu sem explicação até percebermos a relação de Lynch com esta edição: convidado pela organização para vir ao festival, o realizador americano não aceitou mas, até ao momento, também não recusou. Uma possível explicação para o facto do nome do ciclo a si dedicado, "Waiting for Mr. Lynch", deixar no ar essa indefinição quanto à sua presença ou ausência.

O ponto da situação foi estabelecido pelo LEFFEST no início de uma das primeiras sessões do festival, em que se assistiria a Inland Empire, o último filme de distribuição comercial do realizador, de 2006, e a única longa-metragem sua em cartaz. É claro que podemos estar apenas perante um enorme golpe publicitário, e que Lynch não esteja a cogitar vir de todo, mas é inegável que a informação confere um suspense à situação digno dos malabarismos psicológicos pelos quais é conhecido o cineasta.

E a verdade é que, nesta sessão do festival, a primeira para muitos, não faltaram marcas dessa mão que tanto pesou nas últimas décadas da história do cinema. A primeira das quais, dele próprio: uma pequeníssima curta-metragem de minuto e meio feita por Lynch exclusivamente para passar no LEFFEST, na qual um urso de peluche animado, numa soturna casa abandonada e decadente, anuncia, depois de ter revelado que acabara de cortar o próprio braço: "não sei onde está Mr. Lynch" - um inconfundível escalar de suspeitas quanto à possível presença do homem em pessoa.

Seguiu-se a curta Psychogenic Fugue, de Sandro Miller, feita a pedido de Lynch e protagonizada por um especialmente versátil John Malkovich: surgindo caracterizado como o próprio realizador, o actor incorporou ainda diversas personagens icónicas da filmografia lynchiana, remetendo para Eraserhead, The Elephant Man, Lost Highway ou Twin Peaks e arrancando, no processo, boas gargalhadas à audiência. "Ideias são como peixes", dizia, numa das mais memoráveis linhas do filme. "Para apanhar as pequenas, pode ficar nas águas rasas, mas para ir em busca das grandes tem de ir bem mais fundo".

A sessão contou ainda com a presença de Chrysta Bell, intérprete do tema principal de Inland Empire, que entoou a canção perante fortes aplausos antes da atracção principal. Esta, de três horas de duração (possivelmente o maior filme de Lynch), mostrou um pouco de tudo o que tornou notória a obra do realizador: a constante agonia psicológica, inebriante presença do mundo dos sonhos, tensão sexual em boa dose e, a partir de determinado ponto, quase total ausência de um nexo narrativo, sentido da história ou algo que se lhes assemelhe.

Inland Empire é, de resto, uma boa lembrança de que há autores cuja obra não serve para ser descodificada – pelo menos não em termos absolutos, no sentido de ‘uma resposta certa’ - e a segunda metade da filmografia lynchiana, da qual o filme é em todos os aspectos representativo, é certamente um desses casos. A arte pode estar, mostra-nos Lynch, não numa completa compreensão ou nos desenlaces a que nos habituou Hollywood, mas na percepção que cada um retira desta história alucinógena da "mulher em apuros" - o subtítulo dado ao filme.

Talvez por isso estejamos condenados a perpetuamente estar "à espera do sr. Lynch" - ou não. Talvez seja exactamente essa indefinição, afinal o fio condutor que une quase toda a sua obra, o que mantém a busca interessante.