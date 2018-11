LEFFEST: O festival de cinema que Paulo Branco construiu

Ainda na Selecção Oficial, mas Fora de Competição, serão mostrados filmes com estreia para breve em Portugal. O LEFFEST é uma óptima oportunidade para ver em primeira mão obras como o remake de Suspiria, de Luca Guadagnino, Shoplifters, de Hirokazu Koreeda, Silvio e os Outros, de Paolo Sorrentino, ou ainda o novo de Lars Von Trier, The House That Jack Built.



Celebram-se ainda os 40 anos da obra de João Botelho, com uma retrospectiva que vai da sua primeira curta-metragem, Alexandre e Rosa (1978), a Peregrinação (2017), tendo pelo meio obras incontornáveis como Conversa Acabada (1981) e Tráfico (1998). Paul Schrader, Mario Martone, Darezhan Omirbayev, Walter Salles e Mike Leigh (poderá ser visto o seu primeiro filme, Bleak Moments, de 1971) serão outros realizadores com direito a retrospectivas.



Há ainda uma parte dedicada a David Lynch, que inclui além dos filmes, exposições e conversas sobre o seu trabalho com a sua biógrafa, Kristine McKenna, e Chrysta Bell. Por último, dois ciclos temáticos promovem a discussão de questões do mundo contemporâneo: Neoliberalismo - a semente do populismo e dos novos fascismos? e O Desejo chamado 'Utopia', ocasião para ver o emblemático Torre Bela, de 1977, do alemão Thomas Harlan.

Começou por ser Lisbon & Estoril Film Festival. O nome mudou entretanto para Lisbon & Sintra Film Festival, mas o acrónimo original ficou e é por LEFFEST que é conhecido o festival de cinema criado por Paulo Branco, que já vai na 12ª edição. É um misto de montra de antestreias de obras importantes, retrospectivas extensas em volta de nomes essenciais da história do cinema - recente ou não - e espaço para conhecer realizadores que dão os primeiros passos.Em 2018, entre os dias 16 e 25, o programa distribui-se por seis salas, em Lisboa no Monumental, Nimas e Teatro D. Maria II, e, em Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval, Palácio e Jardins de Queluz e MU.SA - Museu das Artes. Como em edições anteriores, há um grande número de retrospectivas e uma série de convidados ilustres: Walter Salles, John Malkovich, Jacques Audiard e Louis Garrel são algumas das presenças já confirmadas.A Selecção Oficial - Em Competição reúne algumas primeiras obras numa lista de 11 filmes, onde se destacam Asako I & II, de Ryûsuke Hamaguchi, e John McEnroe: In The Realm Of Perfection, de Julien Faraut, um curioso estudo sobre o ténis a partir da final de 1984 de Roland Garros, Long Day's Journey Into Night, de Bi Gan, ou Vox Lux, de Brady Corbet, com Natalie Portman e Jude Law.