Jacques Audiard no LEFFEST: "O western é um mito"

O realizador de Os Irmãos Sisters, com John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed, falou com a SÁBADO antes de apresentar o filme em Lisboa no segundo dia do LEFFEST

A 12.ª edição do LEFFEST — o Lisbon & Estoril Film Festival que passou a Lisbon & Sintra Film Festival mantendo o acrónimo — arrancou na sexta-feira, 16, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, com Os Irmãos Sisters, do realizador e argumentista francês Jacques Audiard. Para o dia seguinte, 17, em Lisboa, foi marcada uma segunda sessão do filme seguida de uma conversa com o realizador.



Depois de vencer a Palma de Ouro do Festival de Cannes com Dheepan (2015), Audiard regressa às estreias com um western americano protagonizado por John C. Reilley e Joaquin Phoenix, secundados por Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed, na adaptação do romance homónimo de Patrick de Witt. A história acompanha os irmãos Eli e Charlie Sisters (Reilly e Phoenix) que em 1851, no pico da corrida ao ouro, são contratados para perseguir, roubar e matar o alquimista Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed).



Pouco preocupado em ser fiel à ideia de western, Jacques Audiard acaba por subverter as regras do género tornando-o mero pano de fundo para a história. "Enquanto realizador francês senti que não tinha qualquer legitimidade para fazer um western, por ser europeu e não ser essa a minha história. Estou mais próximo dos grandes romances franceses do seculo XIX e de Marcel Proust, por exemplo, do que dos westerns", explicou o realizador de 66 anos à SÁBADO antes da segunda sessão de Os Irmãos Sisters, desta vez no Cinema Monumental, em Lisboa, na tarde de sábado, 17.



Os Irmãos Sisters é o primeiro projecto que não partiu de uma ideia própria do autor de De Tanto Bater Meu Coração Parou (2005), O Profeta (2009), Ferrugem e Osso (2012) e Dheepan (2015), mas que antes lhe foi proposto por uma produtora: a Alison Dickey, mulher de John C. Reilly. Juntos co-produziram esta obra.



"Há uns anos estive no festival de cinema de Toronto para a estreia de Ferrugem e Osso e o John C. Reilly e a Alison Dickey deram-me este livro [o romance homónimo de Patrick de Witt] e perguntaram-me se estaria interessado em adaptá-lo para cinema", explicou. "Quando o li percebi que era um western e então pensei que seria impossivel, mas o livro era tão engraçado e tão elegante que acabei por aceitar".



Ao contexto histórico e às circunstâncias que rodeiam a história — o trilho de Oregon que levava à Califórnia e os pioneiros americanos que no caminho estabeleciam povoações — Jacques Audiard respondeu com um filme de época. "É o que Os Irmãos Sisters é para mim [um filme de época], além que o western é um mito", disse o cineasta num inglês esforçado com algum francês pelo meio. "O que me importa é a história destes dois homens", rematou.



Se Audiard está desconfortável em expressar-se em inglês, como terá sido a comunicação com o elenco e o staff nas filmagens? "Não foi um problema", respondeu. "O meu filme anterior [Dheepan] era falado em Tamil, e eu não falo Tamil. Quando um actor representa ele usa o corpo, os olhos, o rosto, tudo isso. Não preciso de perceber o que diz. E adoro não perceber tudo."



A estreia comercial de Os Irmãos Sisters está prevista para 31 de Janeiro de 2019.