"O público nunca nos abandonou, ao longo de mais de 25 anos tem enchido o Teatro Politeama para ver os nossos espetáculos, e agora quero retribuir, dando-lhe a poesia e alegria de que todos precisamos neste momento, que é o mais difícil das nossas vidas, transmitindo as minhas peças online, para que as possam ver ou rever em casa", disse Filipe La Féria, também ele em quarentena, à SÁBADO, revelando que "desde que as transmissões começaram, no dia 21 de março, com My Fair Lady - Minha Linda Senhora, tem sido um sucesso, sempre com milhares de espectadores" e alguns até têm enviado vídeos com as suas próprias versões das canções, entre pedidos deste ou daquele musical."Adorava voltar a ver Jesus Cristo Super Star", escreve Cristina Maçãs, e Ana Catarina logo pede Uma Noite em Casa da Amália, "para reviver aquela tertúlia". A interação não para - e não se pense que são só comentários de pessoas idosas. É verdade que este grupo, que é o de maior risco face à pandemia de covid-19 e portanto o que mais deve acatar a permanência em casa, costuma constituir boa parte do público que enche o Politeama meses a fio, mas La Féria tem também muitos jovens fãs, como a página de Facebook do teatro demonstra, mas também a adesão às peças infantis."Tínhamos A Rainha da Neve com lotações esgotadas, que tivemos de cancelar", refere o encenador, lamentando não poder estrear, como previa, no fim de abril, o seu novo espetáculo, sobre a atriz Laura Alves: "Tinha o cenário quase pronto e os ensaios de palco a começar, com orquestra e 45 atores-cantores, incluindo a Simone."Agora, domina a incerteza. Continua a trabalhar na música, na afinação do texto, mas pouco mais pode fazer em casa e com o teatro fechado, "como deve ser, neste tempo de guerra contra um inimigo invisível e desconhecido".Maldita Cocaína, o original de 1993 que reabriu, restaurado, o Politeama até então decrépito, após o sucesso de Passa Por Mim no Rossio no D. Maria II – combinando realidade com ficção (e a voz de Camané, ainda um desconhecido) para evocar a Lisboa dos anos 1920 – esteve "em cena" até terça-feira, dia 31, seguindo-se a transmissão, de 4.ª a 6.ª, das versões do encenador de musicais internacionais como Música no Coração , estreado em 2006 no Politeama (até 5 de abril, às 21h30), Jesus Cristo Superstar, A Gaiola das Loucas, West Side Story ou Um Violino no Telhado, da adaptação do filme A Canção de Lisboa ou de originais como Portugal à Gargalhada e Amália, numa preciosa oportunidade para ver ou rever em casa as atuações em palco de vedetas nacionais como Anabela, José Raposo, Alexandra, Carlos Quintas, Rita Ribeiro ou Marina Mota.Para as crianças, a transmissão é de tarde: sábado e domingo, às 17h, arrancando já este fim de semana com O Principezinho.