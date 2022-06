A 30 minutos de Lisboa, no Turcifal, perto de Torres Vedras, há um resort de campo com 5 estrelas, um novo brunch de domingo e uma carta de verão a estrear.

No dicionário, “escapar” é muitas coisas – ficar livre, fugir e subtrair-se sendo, provavelmente, as mais românticas. Curiosamente, no mesmo dicionário, “escapadinha” é só uma coisa: “Curta viagem de lazer (ex.: escapadinha romântica) = escapadela.”