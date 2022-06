Melides: Petiscar em cima de praias desertas

Quem conhece Melides sabe que não é fácil encontrar amêijoas como as d’O Fadista, a poucos metros do hotel que “o homem dos sapatos” – Christian Louboutin para os de fora – está a ultimar. Os mais antigos ainda se lembram de ver a Tia Rosa a grelhar bifanas na discoteca a que deu nome e continuam a comer o pato assado que pôs na moda, sugestão de um português que andou emigrado por França. Também sabem que as cataplanas (de marisco ou de peixe) da Quinta do Lourenço podem motivar filas de duas horas em agosto. E já ouviram falar da nova moradora famosa, a princesa Eugenie, neta de Isabel II, que pode estar alojada a cinco minutos da praia da Aberta Nova mas não ganha em popularidade à salada de polvo que ali se serve há décadas – inventada pelos irmãos Tigre quando a refrigeração era feita com água de uma nascente e a ajuda de uma mangueira.