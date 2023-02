Kim Petras, a primeira artista trans assumida a ganhar um Grammy

No seu discurso, a cantora alemã agradeceu a todas as "lendas transgénero" que vieram antes dela. Wendy Carlos venceu três prémios em 1970, mas só se assumiu trans uma década depois.

Mais uma edição dos Grammy que fica para a história. Beyoncé tornou-se a artista mais premiada de sempre e Kim Petras a primeira mulher trans assumida a vencer um gramofone de ouro. A artista alemã subiu ao palco com Sam Smith para receberem o prémio de Melhor Dueto Pop/ Performance de Grupo, pela música Unholy.



No seu discurso, Kim Petras, de 30 anos, agradeceu à sua mãe, ao seu ídolo Madonna e "a todas as incríveis lendas transgénero antes de mim que abriram estas portas para que estivesse aqui esta noite. Com um agradecimento especial à amiga e produtora Sophie, que morreu em 2021. E claro, Sam Smith, que se assumiu não-binário, também teve direito a um agradecimento especial: "Este é um grande momento para mim, Sam. Obrigada. És um verdadeiro anjo na minha vida. Amo-te".





Kraftwerk, Rammstein, Cher, Boy George, George Michael

, Pink, Mya, e Lil’ Kim, seguiu-se um percurso onde foi granjeando uma base de fãs, especialmente em bares gay, como a própria admite, mas que lhe garantiram o Grammy na noite passada.

Antes de Kim, a produtora Wendy Carlos já tinha vencido três Grammy, em 1970, pelo seu trabalho com sintetizadores. Porém a artista norte-america só viria a assumir publicamente ser trans, no final da década de 70.Com mais de uma década de carreira, Kim Petras associou-se a Sam Smith há quatro anos, depois de ter recebido uma mensagem delu no Instagram. "Há anos que andamos a enviar canções um ao outro, mas não era ainda o momento ideal. Sempre pensámos 'quando cantarmos juntos, tem de ser icónico, e precisa de fazer sentido para ambos'; somos os dois grandes fãs de duetos a sério, tipo Sonny & Cher. Esta canção apareceu e ambos dissemos 'yeah, é esta'", partilhou a artista na noite de ontem durante a entrega dos Grammy.Kim Petras cresceu "perto de uma autoestrada a duas horas de Colónia, na Alemanha". No seu discurso lembrou o facto de não ter amigos e se esconder no quarto a ouvir Madonna, "como se ela fosse minha amiga ou a única pessoa que me entendesse". Petras garantiu que nunca sonhou ter este tipo de sucesso quando era criança. A música rave dos anos 1990 eram o seu conforto. Além disso, descreveu o remake de Lady Marmalade, por Christina Aguilera, no Moulin Rouge, com um "momento revelador para mim como criança".Da inspiração de