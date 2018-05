Crítica teatro: Feira dell'Arte

Teatro Meridional, Lisboa

Até 3/6 • 4.ª a sáb., 21h30; dom., 17h

€7 a €10; à 4.ª, €5

No primeiro ano após a comemoração do 25.º aniversário, o Teatro Meridional revisita Delírios dell'Arte, que fez em 2001, com nova roupagem, texto, actores, figurinos e cenografia. Com encenação de Miguel Seabra, Feira dell'Arte parte das técnicas da máscara e da commedia dell'arte, com Rosinda Costa e Emanuel Arada a levar a bom porto e com excelente ritmo o texto que Mário Botequilha escreveu e se adapta ao País e ao mundo de 2018.É um pequeno espectáculo de alta comédia, que inclui sátira à ganância, à justiça e ao neoliberalismo de pacotilha que suga as vidas da maioria, uma homenagem ao teatro e uma mescla de registos de comédia inteligente.Nota: 4 estrelas