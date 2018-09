James Cameron entrevista as estrelas

O criador de O Exterminador Implacável revisita a história da ficção científica na nova série da AMC, já em exibição. As obras e os temas mais marcantes do género comentadas por gente insuspeita como George Lucas, Steven Spielberg ou Ridley Scott

Embora ande ocupado com as filmagens de Avatar 2 e 3 e com a pré-produção dos capítulos 4 e 5 de Star Trek - estreiam em 2020, 2021, 2024 e 2025, respectivamente -, James Cameron lá encontrou fôlego para ser o anfitrião de uma série de conversas e comentários em torno da ficção científica - tema que, afinal, está longe de ser indiferente ao realizador de clássicos como O Exterminador Implacável, O Abismo ou Aliens: O Reencontro Final.



Os seis episódios de AMC Visionaries: James Cameron e A História da Ficção Científica estão em exibição no canal AMC, sempre à sexta-feira (o primeiro episódio, dedicado à vida extraterrestre, passou no dia 7), com um rol de entrevistados que impõe respeito.



Os realizadores Guillermo del Toro, George Lucas, Christopher Nolan, Ridley Scott e Steven Spielberg sentaram-se a conversar com Cameron, mas também há testemunhos de escritores, argumentistas, críticos, produtores, técnicos de efeitos especiais e de actores que tiveram papéis em filmes icónicos do género, como Arnold Schwarzenegger (na foto), Will Smith (Dia da Independência), Joseph Gordon-Levitt (Looper), Milla Jovovich (O Quinto Elemento), Keanu Reeves (Matrix), Sigourney Weaver (Alien) e até Whoopi Goldberg, que revela uma história pessoal.



"Antes de Star Trek era como se não houvesse pessoas de cor no futuro", narra Whoopi no segundo episódio, Outer Space, que será transmitido esta sexta, 14 de Setembro. "De repente surgiu esta série em que víamos a Nichelle Nichols [na personagem Uhura] não como uma ama, mas como a responsável pelas comunicações [da nave Enterprise]!". Contudo, se dependesse da vontade da NBC, canal que originalmente produziu e transmitiu a série entre 1966 e 1969, Star Trek teria tido um elenco exclusivamente masculino e branco.



Filmagens da época - contrapostas no episódio com as declarações da actriz - mostram como o criador de Star Trek, Gene Roddenberry, bateu o pé aos executivos. A história marcou-a de tal forma que, volvidos 20 anos, Whoopi pediu a Gene para fazer parte da sua nova série, Star Trek: A Geração Seguinte.



Os restantes episódios passam no canal AMC a 21 de Setembro (Monsters), a 28 (Dark Futures), a 5 de Outubro (Intelligent Machines) e a 12 (Time Travel).