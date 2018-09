O português que faz efeitos especiais para Hollywood

O GPS aproveitou uma masterclass na Universidade Católica do Porto (UCP) para conhecer Ricardo Ferreira, o português que colaborou no filme Ex-Machina de Alex Garland, vencedor do Óscar de Melhores Efeitos Visuais em 2016

Trabalhou nas maiores empresas de visual effects (VFX) do universo de Hollywood, com realizadores como Tim Burton ou Alfonso Cuarón, e no futuro quer trazer a indústria para Portugal. Ele, Ricardo Ferreira, não aparece no ecrã, mas os seus efeitos chegaram aos olhos de quem viu Frankemwenie, Gravity, X-Men: Apocalypse ou Ex-Machina (de Alex Garland) vencedor do Óscar de Melhores Efeitos Visuais em 2016. Hoje trabalha remotamente a partir de Portugal – mas sempre que pode, embarca numa nova aventura, como no mais recente The Current War de Alfonso Gomez-Rejon.



"Demorei praticamente um mês a trabalhar nestes seis segundos", diz Ricardo Ferreira à plateia de alunos da licenciatura de Som e Imagem da Universidade Católica do Porto. A cena em análise foi retirada do filme Thor, o super-herói da Marvel que teve o dedo mágico de Ricardo e da Trixter Film, a conceituada empresa alemã de visual effects.



Com 37 anos, Ricardo é um dos dois portugueses no mundo certificados em Nuke, o "melhor programa do mundo" onde a magia do corte e cose acontece. Aqui ele retira e acrescenta elementos num cenário, molda objectos 3D para os enquadrar nas filmagens, acerta cores e luminosidades, veste actores com fatos de outras galáxias e até lhes retira partes do corpo, como aconteceu com Ava, a andróide de Ex-Machina interpretada por Alicia Vikander.



"Foi sem dúvida o meu maior desafio profissional", partilha,lembrando-se do momento em que Paul Norris e Andrew Whitehurst (supervisores de Ricardo nos estúdios da Double Negative), subiram a palco no Dolby Theater para irem buscar a estatueta dourada.



"Na maior parte dos trabalhos, os artistas fazem só pequenas partes e neste filme, além de ter ganho o Óscar, sinto um orgulho imenso por ter estado em todas as etapas, da rotoscopia (recortar pessoas e objectos em função do movimento da câmara e colocá-los nos cenários) e do clean up (remoção de objectos do plano) à composição."



Mas até chegar ao Óscar, o percurso deste artista matosinhense – que já em pequenino ficava fascinado com as aventuras e explosões em que se metia o agente secreto Bond, James Bond – não foi de todo linear. "Inscrevi-me no curso de Engenharia Civil porque o meu avô já era engenheiro, o meu pai também e eu, supostamente, ia seguir as pisadas deles."



O destino tirou-o desse caminho e meteu-o em rota com a Arquitectura onde fez os seus primeiros 3D. "Contudo, depois de saírem do computador, não eram propriamente uns 3D com grande espectacularidade. Senti que era preciso pôr alguns brilhos, trabalhar as cores e não sabia como o fazer."



Nada que uma temporada em Londres não ajudasse, para onde se mudou apenas com duas malas às costas e sem sítio certo onde ficar. A única certeza que tinha – e que o fez atirar-se de cabeça para este admirável mundo novo – era a de querer tirar o curso de composição digital na Escape Studios, a escola que lhe deu a conhecer a sua real vocação.



A partir daí sucederam-se os projectos: de John Carter da Disney a The Current of War (a última longa metragem em que participou), esteve uma temporada na Prime Focus com Frankemweenie e Gravity, deu um saltinho à Lucasfilm, a casa de George Lucas e da saga Star Wars, passou pela Double Negative para trabalhar em Ex-Machina – "éramos 30, 40 pessoas nos efeitos visuais" (poucos mas bons) – e também no Interstellar de Christopher Nolan e no Exodus de Ridley Scott.



Saiu pela primeira vez da Europa para abraçar X-Men: Apocalypse, na canadiana MPC Montreal, e regressou finalmente ao ponto de partida, a Portugal, onde trabalha remotamente para a indústria cinematográfica e também para o game cinematic (trailers de jogos).



"Comparo um bocadinho o trailer de jogos a um anúncio publicitário. O fluxo de trabalho é muito mais rápido nestas áreas, faz-se tudo em poucas semanas, enquanto num filme existem mais pormenores e o trabalho está todo dividido em vários trechos", explica ressalvando que a quantidade de detalhe que é vista numa tela grande é muito maior do que num jogo – "por isso é que as grandes produtoras têm muitas vezes equipas de mais de 1000 pessoas a trabalhar num só filme!"



Sempre que pode, ou seja, sempre que a sua actividade como professor auxiliar na Escola das Artes da UCP é interrompida pelas férias lectivas, Ricardo – que está a meio de um doutoramento – não resiste em rumar para um das grandes empresas internacionais de VFX para compor layer a layer uma melodia cénica de uma grande produção hollywoodesca. Trazer a indústria de Los Angeles para cá, confessa-nos, é um dos seus grandes desafios.



"Temos um País com todas as condições necessárias, menos monetárias." O caminho, crê, passa pela concretização de pequenos projectos – como já acontece na área da publicidade – e pelo interesse crescente de grandes operadoras, como a Netflix, pela mão-de-obra barata do nosso mercado.



"Estas empresas já começaram a bater à porta dos estúdios portugueses. Obviamente que a mão-de-obra ainda não está especializada, mas essa também é uma das minhas prioridades na parte educacional: começar a formar pessoas que tenham qualidade suficiente para desempenhar esse tipo de funções."



Se tudo correr como planeado, em breve Ricardo Ferreira terá o seu próprio estúdio para colaborar com grandes entidades em regime de outsourcing e para nos colocar definitivamente no mapa das grandes estrelas da sétima arte.