Sabe como aspirar bem de pé?

O mais recente aspirador vertical da Rowenta não tem fios, desliza facilmente e ilumina a sujidade

Há maneiras de facilitar o momento de aspirar que merecem aquela palmada na testa seguida de um "como é que não me lembrei disto antes?" - não da parte dos que aspiram, mas daqueles que têm por vocação pensar aspiradores.



Afinal, tornar um aspirador alto o suficiente para que se mantenha a postura erecta enquanto se faz a lida da casa não terá resultado de um inalcançável desafio tecnológico. O mesmo para uma luz na ponta da pá - acende-se assim que se liga o aspirador para se ver as areias mais pequenas. O que dizer de umas rodinhas? Estão inventadas há milhares de anos e, se colocadas na pá, fazem com que o movimento do braço não implique grande força. E, claro: substituam-se os fios por uma bateria. Tudo ideias que teriam aparecido mais cedo umas décadas se os que criavam aspiradores fossem os mesmos que aspiravam.



O vertical Rowenta Air Force 460° junta tudo: alguém que já aspirou achará que andou enganado todo este tempo; quem nunca aspirou achará que é uma tarefa muito intuitiva, sem motivos para birras.



O único momento de conflito acontece quando se abre a caixa ainda por encetar e se encara mais de meia dúzia de escovas e aplicadores para limpar têxteis, chão delicado, pêlos de animais, rodapés - a lista continua. Felizmente identifica-se facilmente a mais vistosa - a tal com luzes e rodas -, que serve, garante a marca, todas as superfícies.



Rowenta Air Force 460º All-In-One

Lojas de electrodomésticos

• €350