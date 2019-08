Iminente retorna a Lisboa com Common e Just Blaze

Já famoso pela sua união entre música, artes plásticas e performances, o Iminente, curado pelo artista plástico Vhils, está de volta ao antigo Miradouro de Monsanto de 19 a 22 de setembro com um cartaz notável para a sua curta história.Em grande destaque está o rapper americano Common – emblemático na popularização do hip-hop alternativo nos EUA, membro dos Native Tongues e Soulquarians (que também incluía Erykah Badu, J Dilla, D'Angelo, Talib Kweli, Mos Def, Q-Tip de A Tribe Called Quest ou Questlove dos The Roots) e autor de álbuns como Like Water for Chocolate, Be e Finding Forever –, que atua como cabeça de cartaz do dia 20, sexta, que conta ainda com Mayra Andrade, Pedro Mafama, La Familia Gitana, Jibóia ou David Bruno.O outro grande nome do cartaz é Just Blaze, o prodigioso produtor por trás de álbuns como The Blueprint e The Black Album, de Jay-Z, ou Recovery, de Eminem, e singles como Touch the Sky, de Kanye West, ou Freedom, de Beyoncé. Está no topo do cartaz do dia 21, sábado, seguido de Jay Electronica, Classe Crua, Dilema, L-Ali, Fred, Papillon, DJ Nigga Fox vs DJ Marfox ou Filho da Mãe.O dia 19, quinta, tem como principais nomes Apollo G, Força Suprema, Kappa Jota, Holly Hood, Deau ou Scúru Fitchádu, ao passo que domingo, 22, tem Beatbombers, Bulimundo, Mohamed Lamouri, Fado Bicha, Linn da Quebrada ou Blackoyote. Ao longo dos quatro dias, estarão expostas peças dos artistas visuais Abdel Queta Tavares, AKACorleone, Ana Aragão, Colectivo Rua, Francisco Vidal, Herberto Smith, Sara Morais ou Maria Imaginário, além do próprio Vhils.Os bilhetes diários têm o custo único de €15, havendo apenas 5000 disponíveis para cada dia. As entradas são colocadas à venda na segunda, 2 de setembro, às 16h.