Os Foo Fighters já estão a trabalhar no seu nono álbum de estúdio, o sucessor de Concrete and Gold, de 2017.Apesar de ainda não haver data de lançamento, o baterista da banda, Taylor Hawkins, disse que a banda "espera ter um disco pronto no próximo ano"."Daquilo que ouvi do nosso líder intrépido, Dave Grohl, ele tem muitos demos em que tem trabalhado, e acho que vamos começar assim que acabar esta digressão... Acho que não muito depois disso vamos iniciar o processo de construir as canções enquanto uma banda", disse Hawkins em entrevista à RockSound.TV.O músico acrescentou ainda que "é um longo processo", mas que acha "que teremos um novo disco no próximo ano – deveríamos".Os Foo Fighters estão em digressão até Outubro.