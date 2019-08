Ritmos, o novo festival de música portuguesa em Cascais

Depois do ID - No Limits, dedicado ao hip-hop, eletrónica e música de dança, o município de Cascais prepara-se para estrear mais um festival de música em 2019, desta vez dedicado ao rock: o Festival Ritmos.Uma iniciativa da Fever, o festival instala-se no Parque de Palmela no dia 31 de agosto, sábado, com um alinhamento que aposta em diferentes gerações do rock português. Da mais recente, os Zanibar Aliens, cujo mais recente disco é o terceiro numa vaga de bem-sucedidas mesclas de indie e rock clássico, seguidos dos Linda Martini, na digressão do seu quinto álbum de estúdio, homónimo e do ano passado.Ainda sem o cartaz fechado, o nome de destaque é Primitive Reason, que estavam fora de atividade desde o lançamento do sexto álbum, Power to the People, e retornam a convite do festival para uma data ao vivo. Formados em Cascais no início dos anos 90, popularizaram a sua mistura entre o rock, o reggae e o hardcore com "Alternative Prison", de 1993, até hoje o seu disco mais conhecido.Com início às 18h, o Ritmos encerra à meia-noite. Os bilhetes custam €10 (entrada simples) ou €14 (entrada com copo reutilizável e duas cervejas), e podem ser adquiridos nas aplicações da Fever e da Lisboa Secreta.