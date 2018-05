Rosa Choc ao domicílio, para fãs de chocolate

As primeiras dificuldades apareceram e Paola chegou à conclusão de que a Rosa Choc tinha de chegar ao consumidor final directamente e não através de intermediários. Assim, "a ideia do ateliê passou para venda online" e "até agora tem resultado perfeitamente", conta. No início, percebeu que as pessoas não estavam tão confiantes em comprar comida online, mas à medida que provaram os bolos e passavam a palavra, as encomendas começaram a ficar caóticas. Paola contratou mais pessoas para a cozinha (são quatro a trabalhar actualmente durante o ano, mais alguns extras que contrata em épocas festivas) porque não estava a dar conta das encomendas. Além de mais pessoas para a cozinha, recrutou também a sua mãe para lidar com as questões de organização das encomendas e também o marido, que faz a contabilidade da empresa nas horas vagas. São precisamente estes momentos que Paola destaca do seu percurso Rosa Choc: quando percebeu que os clientes estavam a reconhecer a marca e a fazer encomendas e quando teve de contratar mais pessoas.



Paola é também uma cidadã do mundo e aproveitou a sua experiência de vida em vários países para conferir à confeitaria um toque mundial: os cupackes, feitos com Nutella, Red Velvet (igual ao bolo, mas em tamanho reduzido) Oreo e brigadeiro; os brownies dos EUA, que podem ser de Jack Daniel's (regados com a bebida), os de caramelo salgado, framboesa, noz e de Oreo; e os brigadeiros do Brasil. Além destas gulosices, tem também um pot-pourri de outros doces: o bolo naked (um bolo sem creme ou outras coberturas, de forma a ver-se o recheio); o bolo Unicórnio, feito com massa de Red Velvet e cream cheese de baunilha; o Floresta Negra, que leva chocolate, chantilly artesanal, cerejas e Kirsch (uma bebida alemã feita da destilação de cerejas negras); os bolos e cupcakes Flower Collection, com massa de Red Velvet e decorado com muitas flores feitas de cream cheese. As pétalas de cada flor são feitas à mão utilizando um bico de pasteleiro.



"As receitas são feitas até à exaustão e até chegar ao ponto em que achamos que está perfeito", conta. Defende que se deve pensar "sempre como um amante de chocolate" e dá o exemplo dos brownies: Paola só fica satisfeita "quando cada mordida de cada pessoa tiver um bocado de chocolate, da bolacha e noz". Na confeitaria estão proibidas as pastas de açúcar e as pré-fabricadas: todos os cremes, recheios, coulis (molhos feitos a partir de fruta e açúcar) e caramelos são feitos na hora. Esta diferença e cuidado na escolha dos produtos sente-se no produto final. "A pessoa quando come os nossos produtos sente a diferença nos ingredientes, na textura, no tipo da receita. Come e está feliz."



O próximo passo da Rosa Choc será abrir uma loja física, provavelmente no distrito de Lisboa.



Rosa Choc

www.rosachoc.pt

925 457 646 • Entregas entre Cascais e Lisboa

Preços desde

€1,20 a €85

São fofos, cremosos e saborosos: os bolos da Rosa Choc, uma confeitaria online criada por e para amantes de chocolate, não são menos do que isto. A criadora da marca, Paola Giannone, 37 anos, é filha de pais brasileiros mas nasceu em Londres, voltou com os pais para o Brasil quando era pequena e após acabar a faculdade mudou-se para Portugal, onde mora há 12 anos. Embora já tivesse imaginado o conceito da pastelaria há algum tempo, a concretização do sonho tardou. Antes, formou-se em Hotelaria no Brasil, estudou Gestão e começou a trabalhar na aviação, mas a paixão pelo chocolate nunca desapareceu. Agora partilha-a."Sempre gostei muito de chocolate. Estava a trabalhar em hotelaria e queria trocar de área. Já fazia alguns doces e as pessoas diziam-me que tinha muito jeito." A difícil decisão de abandonar o conforto e ingressar numa área menos estável (e ainda por cima em nome próprio), foi complicada. Foi o actual marido, na altura namorado, que lhe perguntou o que adorava e a incentivou a dedicar-se a isso. Paola decidiu pôr as mãos na massa e inscreveu-se num curso de pastelaria no Brasil, ficando ainda mais apaixonada pela área, confessa.Rapidamente percebeu que o que faltava no mercado dos doces em Portugal era um bolo de chocolate, mas não um bolo igual ao que se come nos cafés que existem no país. Faltava um bolo de chocolate que conseguisse que as pessoas quisessem voltar a comê-lo por ser delicioso. Foi exactamente por aí que Paola começou em 2012: o primeiro bolo que desenvolveu foi um brigadeiro de chocolate, que já era receita da família. Depois de ter o primeiro produto, o passo seguinte era chegar ao consumidor. Simultaneamente, começou a pensar que gostaria de abrir um ateliê de bolos em Portugal e procurou cafés e pastelarias que quisessem comercializar os seus produtos.