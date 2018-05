Um King em acústico no Capitólio

Erlend Oye, uma das metades do duo norueguês Kings of Convenience, integrante da "realeza" indie na década de 2000, vem a Portugal para uma minidigressão que arranca no Capitólio, em Lisboa, a 16, passa pelo Convento São Francisco em Coimbra, a 17, e termina no Centro Cultural Vila Flor, de Guimarães, a 19.O músico de 42 anos apresenta-se em formato acústico e vem acompanhado de banda, mas já avisou: parte do concerto, que terá material inédito, será tocado a solo.Capitólio, Lisboa4.ª, 16/5 • 21h30