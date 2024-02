Henrique Feist, a Broadway e Ary dos Santos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O espetáculo Broadway Baby regressa agora em quatro apresentações únicas. Em março, o ator e cantor homenageia o poeta Ary dos Santos, no ano em que se assinalam os 40 anos da morte do arrojado poeta português. Para ver no Casino Estoril

Dez anos depois, Henrique Feist traz de volta o Broadway Baby, ao Auditório do Casino Estoril, em quatro sessões únicas, nos próximos dias 16, 17, 23 e 24. O espetáculo – que valeu ao ator, cantor e bailarino o Globo de Ouro para Melhor Actor de Teatro, em 2012 – conta como o musical americano ganhou forma nos teatros da Broadway, em Nova Iorque. Porque se instalaram naquela zona da cidade? Quem foram os primeiros autores? Os primeiros compositores? Que têm de tão especial as canções? Que sonho é este chamado Broadway? Com interpretação de Henrique Feist e direção musical do maestro Nuno Feist.