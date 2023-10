'Em tempos de mentira', Pinóquio chega ao Casino Estoril

Pinóquio – Uma Aventura Musical vai estrear no próximo sábado, dia 28, no auditório do Casino Estoril. O espetáculo, que vai estar em cena até meados de janeiro, é uma adaptação musical da famosa história de Pinóquio, escrita por Carlo Collodi. Filipa Saavedra, JP Costa, Sara Brás e Pedro Simões são os atores em palco.



A carregar o vídeo ... Pinóquio

A encenação é de Válter Mira, com música de FF, texto e letras também de Válter Mira, orquestrações de Miguel Amorim, direção vocal de Daniel Galvão, e direção artística de Henrique Feist, que fará a personagem do Grilo Falante, aos domingos. "Achei que nos tempos de mentiras em que vivemos, seria pertinente fazer uma peça como o Pinóquio, que tem mensagens morais. O mundo está pior e os conceitos de verdade e mentira, do bem e do mal são muito importantes no processo educativo", diz Henrique Feist à