Henrique Feist leva anos 90 ao palco do auditório do Casino Estoril

Depois das décadas de 60, 70 e 80 é agora a vez dos anos 90 serem retratados no musical Eu Quero voltar - os anos 90, que estreia esta sexta-feira, dia 14, no auditório do Casino Estoril. O espetáculo da autoria de Henrique Feist é sobre tudo o que marcou a década de 90 e as canções que a acompanham, numa narrativa teatralizada. "É a história de um grupo de amigos que se junta para celebrar a entrada no novo milénio e revive a última década. Ou seja, começa no ano 2000 e volta para trás até 1990. A metáfora é: Se pudessemos voltar atrás no tempo, melhorávamos? A resposta é: Não! Deixaria de haver guerras? Não! Tudo é cíclico", revela Henrique Feist à SÁBADO, em jeito de spoiler.