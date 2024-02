Killer Mike, das raízes sulistas ao 'varrimento' dos Grammy (e à detenção)

Em 2015, Kendrick Lamar afirmava que Killer Mike devia ser muito mais ouvido, ao mesmo tempo que apontava à hipocrisia da crítica ("Critics want to mention that they miss when hip-hop was rappin'/ Motherfucker, if you did, then Killer Mike'd be platinum/ Y’all priorities fucked up, put energy in wrong shit"). Este fim-de-semana, o rapper de Atlanta viu a crítica especializada finalmente rendida à sua música, tendo vencido três Grammys, numa noite de glória que terminou com a sua detenção e consequente libertação. Com uma carreira de 25 anos, Killer Mike é muito mais do que um rapper, mas é isso que é, acima de tudo.