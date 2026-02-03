Sábado – Pense por si

Madalena Aragão e João Neves celebram um ano de amor com a cadelinha Bala: 'Foi a melhor escolha da nossa vida'

Um ano depois de ter entrado nas suas vidas, Bala continua a ser sinónimo de alegria para Madalena Aragão e João Neves, que assinalaram a data com partilhas ternurentas nas redes sociais.

03 de fevereiro de 2026 às 07:53
Madalena Aragão e João Neves celebraram recentemente um momento especial. Passou exatamente um ano desde que adotaram a cadela Bala, que rapidamente se tornou um elemento indispensável da família. A data foi assinalada nas redes sociais com várias imagens e vídeos que mostram a cumplicidade entre o casal e a cadela, num registo marcado pela ternura e pelo humor.

