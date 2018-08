Teen Titans Go! - O Filme: super-heróis, mas de palmo e meio

No universo dos super-heróis há sempre pano para mangas - e também há sempre alimento para miúdos e graúdos. Foi o que se viu em 2013, quando Michael Jelenic e Aaron Horvath pegaram nas personagens criadas nos livros de banda desenhada desenvolvidos por Bob Haney e Bruno Premiani a partir de uma ideia simples: desenvolver aventuras de personagens que são sidekicks dos super-heróis mais populares. Assim nasceram os Teen Titans em papel e os Teen Titans Go! para televisão, no Cartoon Network. Tornaram-se, obviamente, um sucesso.A matéria-prima é a da DC Comics, particularmente os sidekicks da Liga da Justiça. Robin, Starfire, Cyborg, Raven e Beast Boy tornaram-se, assim, personagens animadas de uma daquelas séries típicas do Cartoon Network, que são obviamente direccionadas para crianças, mas fazem as delícias dos adultos - sejam, ou não, fãs da banda desenhada. Isto porque, por um lado, se concentra apenas nos super-heróis, às voltas com as suas próprias identidades - o que agrada aos mais novos, por se resumir à aventura -, por outro, mantém aquela toada de que tudo faz parte de um universo maior - neste caso, o da DC Comics -, o que apraz os mais ávidos consumidores do género.Era, pois, uma questão de tempo até chegar ao cinema. Teen Titans Go! - O Filme é da responsabilidade da Warner, responsável pelas adaptações do universo DC. Aproveitando a aposta da DC em dinamizar o universo da Liga da Justiça no cinema - à semelhança do que ocorre com a Marvel e os seus Vingadores -, a adaptação ao grande ecrã de Teen Titans Go! tem uma grande presença de super-heróis reconhecíveis (em versão teen), como Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash ou Aquaman - uma forma astuta de levar até ao grande ecrã uma fórmula que tem funcionado bem em televisão e que, claro, tem asas para voar no cinema: além de que assim convence outros adultos - além dos pais - a irem ao cinema maravilhar-se com estes super-heróis de palmo e meio, em ambiente cómico.