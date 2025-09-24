Papillon inicia "novo capítulo" em março com concerto no Coliseu de Lisboa

O 'rapper' português Papillon inicia um novo capítulo na carreira com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em março, anunciou hoje a promotora do espetáculo."
No concerto "único", marcado para 20 de março, Papillon promete "novas sonoridades, convidados especiais e um espetáculo pensado ao detalhe", numa noite "que marca o arranque de um novo capítulo na sua carreira", lê-se num comunicado hoje divulgado.
Nesse dia, Papillon irá apresentar um novo álbum, sucessor de "Jony Driver", editado em 2022 e que conta com a participação de Emicida, Slow J e Fumaxa, entre outros.
Em março deste ano, o 'rapper' de Mem Martins divulgou o 'single' "Já entendi".
O álbum de estreia a solo de Papillon, "Deepak Lopper", produzido por Slow J e com colaborações com Holly, Lhast ou Plutónio, saiu em 2018.
Papillon fez parte do coletivo GROGNation, que anunciou o final em 2022, ao fim de 11 anos de carreira, ao longo da qual editaram as 'mixtapes' "Segunda Vaga" (em 2012) e "Dropa Fogo" (2013), os EP "Sem Censura" (2014) e "Na Via" (2015), e o álbum "Nada É Por Acaso" (2017).
No ano em que anunciaram o fim da carreira, os GROGNation tinham editado o EP "Anatomia de GROG", em parceria com Sam The Kid.
Além de Papillon faziam parte dos GROGNation: Harold, nastyfactor, Prizko e Neck.
Os bilhetes para o concerto de Papillon no Coliseu dos Recreios em março já estão à venda e os preços oscilam entre os 20 e os 30 euros.