Papillon inicia "novo capítulo" em março com concerto no Coliseu de Lisboa

No concerto, Papillon irá apresentar um novo álbum, sucessor de Jony Driver.

Lusa 24 de setembro de 2025 às 17:56
Papillon atua no Coliseu de Lisboa em março, apresentando novo álbum
Papillon atua no Coliseu de Lisboa em março, apresentando novo álbum

O 'rapper' português Papillon inicia um novo capítulo na carreira com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em março, anunciou hoje a promotora do espetáculo."

No concerto "único", marcado para 20 de março, Papillon promete "novas sonoridades, convidados especiais e um espetáculo pensado ao detalhe", numa noite "que marca o arranque de um novo capítulo na sua carreira", lê-se num comunicado hoje divulgado.

Nesse dia, Papillon irá apresentar um novo álbum, sucessor de "Jony Driver", editado em 2022 e que conta com a participação de Emicida, Slow J e Fumaxa, entre outros.

Em março deste ano, o 'rapper' de Mem Martins divulgou o 'single' "Já entendi".

O álbum de estreia a solo de Papillon, "Deepak Lopper", produzido por Slow J e com colaborações com Holly, Lhast ou Plutónio, saiu em 2018.

Papillon fez parte do coletivo GROGNation, que anunciou o final em 2022, ao fim de 11 anos de carreira, ao longo da qual editaram as 'mixtapes' "Segunda Vaga" (em 2012) e "Dropa Fogo" (2013), os EP "Sem Censura" (2014) e "Na Via" (2015), e o álbum "Nada É Por Acaso" (2017).

No ano em que anunciaram o fim da carreira, os GROGNation tinham editado o EP "Anatomia de GROG", em parceria com Sam The Kid.

Além de Papillon faziam parte dos GROGNation: Harold, nastyfactor, Prizko e Neck.

Os bilhetes para o concerto de Papillon no Coliseu dos Recreios em março já estão à venda e os preços oscilam entre os 20 e os 30 euros.

