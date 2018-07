Exposição de inéditos de Cabrita Reis em Santo Tirso

Chama-se La Grande Table, et al…, a nova exposição de Pedro Cabrita Reis, idealizada pelo próprio em função do espaço do Museu Internacional de Escultura Contemporânea Abade Pedrosa, em Santo Tirso (ao qual está ligado desde que para ele concebeu uma obra, em 2001, a convite de Alberto Carneiro, e constituída por 30 esculturas, quase todas inéditas - incluindo uma peça de grandes dimensões, La Grande Table, montada no corredor, na qual nos sugere uma leitura particular do ateliê onde trabalha, em Lisboa, desde 2006.Visitável de 3 de Julho (às 19h30) a 22 de Setembro, a mostra aborda uma das temáticas dilectas de Cabrita Reis: a ideia de "casa", que expressa através de cruzamentos e contaminações de materiais e objectos comuns, que depois de abandonados pelos seus possuidores parecem perder utilidade, mas que o artista resgata, dando-lhes nova vida, plena de significados.