Na Praia de Chesil, a revolução que ainda estava para vir

Tanto no romance como no filme, Florence e Edward expressam vezes sem conta o quanto se amam. O "amo-te", e as suas repetições, torna-se no detalhe vívido da inexperiência e desconforto que os dois atravessam. Perde a simbologia que, por regra, tem na ficção, e é usado como algo para quebrar o silêncio ou terminar uma conversa. O sentimento é honesto, genuíno, o casal ama-se, mas é também um beco sem saída: "É uma forma de voltarem a um local que conhecem. Eles não sabem como explorar as outras áreas da sua relação, como a intimidade ou o sexo, e de como abordarem o assunto. É algo que têm sempre pronto para dizer, eles sabem que é verdade e é um lugar seguro."



Tal como no livro, o filme de Dominic Cooke passa-se entre o presente, a noite de núpcias, e o passado de Florence e Edward. Os flashbacks servem para justificar e reforçar o desconforto que o casal vive no quarto de hotel, uma espécie de guia que reforça a tensão sexual que existe entre ambos, que explora essa repressão que há nas entrelinhas do filme e aponta para o que está prestes a explodir: "Penso que uma das melhores coisas que aconteceram nos anos 60 foi a tomada de consciência, com a vinda de certas coisas a público. Eles ensinaram-nos que, quanto mais conscientes somos, das forças que nos transformam, mais hipóteses temos de progredirmos enquanto indivíduos numa sociedade."

Verão de 1962. Num hotel em Chesil, no Sul de Inglaterra, um casal recém-casado - Florence (Saoirse Ronan) e Edward (Billy Howle) - vive a sua noite de núpcias. Os dois parecem felizes, mas desconfortáveis, as interacções acusam repetições de sentimentos, desconforto com o silêncio, incapacidade para comunicar e uma enorme expectativa e tensão em volta da consumação do casamento. No romance de Ian McEwan, que também escreveu o argumento para esta adaptação, vivem-se séculos de repressão de sentimentos no sangue britânico, em jovens adultos que ainda estavam à espera de entrar a bordo da revolução (sexual, de mentalidades) da década de 1960.Ao telefone, Dominic Cooke, que Na Praia de Chesil se estreia na realização para cinema, depois de vários anos a trabalhar em teatro, diz àque esse foi um dos detalhes que o atraiu no argumento: "Capturar aquele momento, um pouco antes da revolução dos anos 1960, em que as pessoas se sentiam presas, um pouco antes de algo enorme acontecer, e de como é muito fácil as pessoas ficarem presas ao tempo em que vivem. Pareceu-me algo muito verdadeiro."A conversa avança rapidamente para essa ideia de repressão e de como isso é muitas vezes explorado na ficção sobre a geração britânica que sobreviveu às Guerras Mundiais e os seus filhos: "A Florence e o Edward são um produto de séculos do Império Britânico e de emoções reprimidas. A guerra afectou vários países na Europa, mas os britânicos viveram o pós-guerra a reprimirem o trauma, que acumularam com gerações que foram criadas a estarem caladas e a não falar dos seus sentimentos. Eu nasci em 1966 e lembro-me de como os meus avós, os professores, as pessoas mais velhas, eram formais. E claro que isso foi uma forma de sobreviverem, mas teve um impacto muito negativo na geração seguinte."