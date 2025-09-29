Sábado – Pense por si

Pets

Patinhas curtas, coluna comprida. Saiba como ajudar e evitar as dores de costas do seu patudo

Se tem um Dachshund, um Basset ou um Corgi, este artigo é para si.

Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
Patinhas curtas, coluna comprida. Saiba como ajudar e evitar as dores de costas do seu patudo
SÁBADO 29 de setembro de 2025 às 09:00
Patinhas curtas, coluna comprida. Como evitar as dores de costas e problemas de saúde
Patinhas curtas, coluna comprida. Como evitar as dores de costas e problemas de saúde

Se tem um cão “baixinho” em casa, de certeza que ele adora explorar, correr e até tentar subir para o sofá sem pedir licença. Mas sabia que esse tipo de esforço pode ser perigoso para a coluna? Raças como Dachshunds, Bassets e Corgis são propensos a problemas de costas, mas há cuidados diários que podem fazer toda a diferença. 

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Crime lei e justiça
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Patinhas curtas, coluna comprida. Saiba como ajudar e evitar as dores de costas do seu patudo