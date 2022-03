As mais lidas GPS

O congolês que foi Artista na Cidade em 2016 está de volta com Lisbon, My Lisbon!, em estreia absoluta

Diogo Cardoso, Fernando Chainço, Janice Iandritsky, Joana Pialgata, Nádia Yracema e Valentina Parravicini são os intérpretes, mas também cocriadores da nova peça de Faustin Linyekula, Lisbon, My Lisbon!, em cena de 3 a 13 de março, no Teatro D. Maria II, de quarta a sábado às 19h e domingos às 16h, com bilhetes de €6,75 a €12.