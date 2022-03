Já são conhecidos os primeiros finalistas do Festival da Canção

Os Quatro e Meia, Aurea, FF, Diana Castro e MARO são os cinco artistas que foram apurados na primeira semi-final do Festival da Canção.



A final realiza-se no próximo sábado, 12 de março.





O ano passado, os vencedores foram os Black Mamba, com a canção "Love is on My Side", sendo que na Eurovisão Portugal ficou classificado em 12º lugar.A final da Eurovisão decorre, este ano, em Turim, Itália, entre os dias 10 e 14 de maio.