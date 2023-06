Este Marlowe é agridoce, mas Liam Neeson está inocente

As mais lidas GPS

Depois de Humphrey Bogart, Robert Mitchum e Elliott Gould, cabe a Liam Neeson ser o famoso detetive dos livros de Raymond Chandler. Não desilude, mas o filme -também com Daniela Melchior - soma pouco.

O ator Liam Neeson, 71 anos e nascido na Irlanda do Norte, interpreta um Marlowe envelhecido, cansado e casto

São vários os motivos que podem levar um espectador a querer ver Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa, filme do escritor e cineasta irlandês Neil Jordan – vencedor de um Óscar de Melhor Argumento Original com Jogo de Lágrimas (1992), de um Leão de Ouro em Veneza por Michael Collins (1996) e de um Urso de Prata em Berlim graças a O Rapaz do Talho (1997) –, que chega esta quinta-feira, 8 de junho, às salas de cinema portuguesas.